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اليوم.. الزمالك يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة -  يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي في الممتاز.

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 وكان جوميز منح لاعبي الفارس الأبيض راحة بالأمس عقب خوض مباراة فاركو في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي: 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل، عل ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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