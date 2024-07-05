موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

يخضع الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي، لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين القادم 8 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبعد الفحص الطبي للنجم بيرسي تاو، سيتم حالته النهائية من الإصابة التي ضربته رفقة منتخب بلاده جنوب أفريقيا، خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

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تمكن النادي الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 54 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند رقم 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.