كاف يصدم الزمالك بسبب أحداث الكونفدرالية.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن عقوبات صادمة لنادي الزمالك، على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء مراسم تسليم كأس الكونفدرالية.

وحقق الزمالك، لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بنتيجة 2-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، أحداثًا مؤسفة بسبب التنظيم، وهو ما جعل الأبيض يتقدم بشكوى.

وغرم كاف، نادي الزمالك بمبلع 200 ألف دولار على خلفية أحداق الكونفدرالية، عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يفيد بتغريم نادي الزمالك إلى جانب منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

ومن حق الفارس الأبيض، الاستئناف على العقوبة خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام.

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يذكر أن الزمالك قد تعادل اليوم الأربعاء، مع فريق فاركو بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في مواجهات وتلقى 7 هزائم.