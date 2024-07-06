يورو 2024.. فرنسا والبرتغال إلى ركلات ترجيح

ياسر رشاد - القاهرة - لجأ منتخبا فرنسا والبرتغال إلى ركلات المعاناة الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي المقامة بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة على الرغم من الفرص العديدة لكلا المنتخبين

وتمكن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، من التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، عقب تخطي عقبة المنتخب البلجيكي بهدف نظيف، بينما خطف المنتخب البرتغالي بطاقة دور الـ8 عقب الفوز الدرامي على سلوفينيا بركلات الترجيح، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة النارية التي تجمع بين البرتغال وفرنسا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024، نظيره الفائز من مباراة إسبانيا وألمانيا، والتي تقام مساء اليوم أيضًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

وسط الملعب: فيتينها، بالينها، برونو فرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كولو مواني، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي