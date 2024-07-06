الزمالك يكشف المبلغ المتبقي لحل أزمة إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سالم‎ المتحدث باسم نادي الزمالك، المبلغ المتبقي لحل أزمة إيقاف القيد على القلعة البيضاء.

‏وكان فيفا قد أعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات قيد بسبب ثلاثة قضايا لمساعدي المدرب البرتغالي الأسبق للفريق فيريرا ولاعبه المغربي الأسبق خالد بو طيب.

وقال سالم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"المبلغ المتبقي لرفع إيقاف القيد عن الزمالك هو 39 ألف دولار ومازال يتبقى قضية باتشيكو ولكنها في نهاية شهر يوليو الجاري".

وأوضح ‎ المتحدث باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد حوّل مبلغ مليون يورو للاعب المغربي خالد بوطيب، مطالبًا الجهات المسؤولة باتخاذ موقف من الأموال المهدرة بسبب أخطاء وصفها بـ "الفادحة".

وحصل خالد بوطيب، على حكم بإيقاف قيد نادي الزمالك، نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، وهو ما كان ترتيب عليه عدم حصول الأبيض على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

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