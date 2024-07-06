رد فعل رونالدو بعد وداع منتخب البرتغال يورو 2024 “فيديو”

غادر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم أوروبا “يورو2024” من دور ربع النهائي على يد فرنسا.

وخسر منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 أمام نظيره فرنسا في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في دور ربع نهائي يورو 2024.

الشوط الأول كان قد حسم بالتعادل السلبي دون أهداف رغم الهجوم القوي من جانب منتخب البرتغال والمتبدالة من فرنسا، واستمر ضغط رونالدو ورفاقه في الشوط الثاني إلا أنه قد انتهى الوقت الأصلي دون أهداف أيضًا.

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ووصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب فرنسا لصالحه بنتيجة 5-3 ليضرب موعدًا مع إسبانيا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024”.

وظهر رونالدو بعد المباراة ويبدو عليه الحزن بسبب وداع يورو 2024 بشكل رسمي على يد مبابي ورفاقه في منتخب فرنسا.