تعديل توقيت مباراة الأهلي وبيراميدز الجمعة المقبل بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الاندية المحترفة لكرة القدم ، تعديل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من منافسات الدور الأول لبطولة الدوري لتقام في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل بدلا من الثامنة.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء الذي يخوضه فريق بيراميدز متصدرا يليه الأهلي والذي خاص مواجهات أقل.

على صعيد آخر ابدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الدوري.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن أداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، وإنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وأجرى عدة تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط، مما ساهم في تسجيل هدفي الفوز.

أضاف أن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأنه يود أن يشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس.

وعن غياب محمد الشناوي ومحمود كهربا، قال مارسيل كولر: كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، وأمس فقط شارك في التدريبات الجماعية، لذا كان من الصعب أن يشارك اليوم، وبالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة