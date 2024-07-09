موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دوراً فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ويتنافس بيراميدز والأهلي على صدارة الدوري المصري الممتاز حيث يحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 68 ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة علما بأن الفريق الأحمر لديه 4 مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز..

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الماضية بينما اكتسح بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.