الامارات | قمة بين إنجلترا غير المقنعة وهولندا الطامحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضع إنجلترا غير المقنعة نصب عينيها بلوغ أوّل نهائي في بطولة كبرى خارج أرضها، عندما تواجه هولندا الطامحة اليوم في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في دورتموند.

ويأمل منتخب «الأسود الثلاثة» على الأقل معادلة مشواره في النسخة الأخيرة، عندما بلغ نهائي نسخة 2020 المقامة صيف 2021 بسبب جائحة «كوفيد»، وخسره أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في لندن.

وأحرزت إنجلترا لقباً كبيراً يتيماً في تاريخها، على أرضها عام 1966، عندما توّجت بكأس العالم على حساب ألمانيا الغربية.

ورغم أن تشكيلة إنجلترا تضم هجوماً ضارباً مع هاري كين، جود بيلينغهام، فيل فودن، وبوكايو ساكا، اكتفى رجال المدرب غاريث ساوثغيت بمرونة أوصلتهم بشق الأنفس إلى نصف النهائي.

بعد صدارة غير مقنعة لمجموعة ضمّت الدنمارك، وسلوفينيا، وصربيا، أنقذها بيلينغهام بهدف تعادل في الرمق الأخير أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي، قبل أن تتأهل في الوقت الإضافي. وفي ربع النهائي، احتاجت لركلات الترجيح للتغلب على سويسرا بعد تعادلهما 1-1.

ساوثغيت الذي قاد إنجلترا إلى ثالث نصف نهائي في أربع بطولات كبرى، قوبل برمي العبوات عندما حاول الاحتفال مع جماهيره بالتأهل إلى دور الـ16 بعد تعادل سلبي مع سلوفينيا.

قال ساوثغيت (53 عاماً)، الذي يتعرّض لانتقادات حيال تكتيكه المتحفّظ «لا أخفي أن الأمور تصبح مؤذية عندما تتخذ طابعاً شخصياً. لا أعتقد أن رمي العبوات عليك أمر طبيعي».

وتابع المدرب الذي سدّد فريقه خمس كرات فقط على المرمى في 240 دقيقة ضد سلوفاكيا وسويسرا «لكننا في نصف النهائي، وأعتقد أن بمقدورنا منح الناس ذكريات رائعة. سنواصل العمل والقتال والاستمتاع بهذه الرحلة».

صدام نجوم البريميرليغ

بعد تعديل خطته في المباراة الأخيرة ضد سويسرا، وتحسّن العرض نسبياً، من المتوقع أن يتمسّك ساوثغيت بخطة 3-4-2-1 مع عودة مارك غويهي من الإيقاف، ليستبدل إزري كونسا.

وعبّر مدرّب إنجلترا عن انزعاجه من تلميحات حول وقوع فريقه في الجانب السهل من القرعة، بعيداً عن المنتخبات الكبرى على غرار فرنسا، إسبانيا، ألمانيا والبرتغال.

وكان الهولنديون الذين حلوا في المركز الثالث في دور المجموعات خلف النمسا وفرنسا، أكثر حظاً، بعد وقوعهم أمام رومانيا (3-صفر)، ثم تركيا التي تخطوها بصعوبة كبيرة، وقلبوا تأخرهم أمامها في آخر ثلث ساعة 2-1 في ربع النهائي، بعد إدخال المهاجم فاوت فيخهورست. ولن يخشى لاعبو البرتقالي مواجهة نجوم الدوري الإنجليزي، إذ تعجّ تشكيلتهم بمحترفين في أبرز الأندية الكبرى، رغم غياب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ بسبب الإصابة.

قال مدافع توتنهام الإنجليزي ميكي فان دي فين «إذا رأيت نوعية لاعبي المنتخبين، بمقدورك توقّع الإيقاع ومستوى المباراة».

ويعوّل كومان بشكل خاص على المهاجم الشاب كودي خاكبو الذي يُعدّ من أفضل لاعبي البطولة، وسجّل ثلاثة أهداف حتى الآن. جاءت نصف أهدافه الـ12 الدولية في بطولات كبرى، بعد تسجيله ثلاث مرات في مونديال قطر الأخير.

هولندا التي أحرزت لقباً كبيراً وحيداً في تاريخها، في كأس أوروبا 1988، تخوض نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ مونديال 2014 عندما حلّت ثالثة.

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة الأحد المقبل في برلين، الفائز بين إسبانيا وفرنسا.

التقى المنتخبان آخر مرّة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، عندما فازت هولندا 3-1 بعد التمديد. وانتهت خمس من المباريات الثماني الأخيرة بينهما بالتعادل بعد 90 دقيقة. علّق كومان، أحد أفراد نسخة 1988، على المواجهة المرتقبة، وأوّل نصف نهائي في المسابقة لهولندا منذ 2004 «ستكون أمسية رائعة بين منتخبين كبيرين. ليلة تاريخية».

وتابع «هذا أمر مميّز لبلدنا. نحن دولة صغيرة، ونخوض نصف النهائي مع إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا. نحن فخورون حقاً. عانينا للوصول، لكن فرصة خوض نصف النهائي تُعدّ نجاحاً كبيراً».

إنجلترا

. أحرزت إنجلترا لقباً كبيراً يتيماً في تاريخها على أرضها عام 1966 (كأس العالم).

. مدرب إنجلترا يتعرّض لانتقادات حيال تكتيكه المتحفظ.

هولندا

. تخوض نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ مونديال 2014.

. يعوّل كومان بشكل خاص على المهاجم الشاب كودي خاكبو.