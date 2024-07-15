تطورات جديدة في مفاوضات الأندية السعودية مع الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك تراجع في العقود التي قدمت الفترة الأخيرة من الأندية السعودية لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وأضاف شبانة ان هذا التراجع من قبل الأندية السعودية جاء بسبب تذبذب مستوى الحارس في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي.

كما أكد شبانة في تصريحاته على ان أليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء على مشارف الرحيل لنادي الخلود السعودي، ولا يتبقى سوى وضع الرتوش الأخيرة.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للقاء مودرن سبورت، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات امس، الأحد، عقب الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3-2.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت غدا الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره بيراميدز، بنتيجة 3-2، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة، وذلك باللقاء المؤجل من الجولة 14 للمسابقة المحلية.

في سياق متصل يضغط المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة القيد وتسديد المستحقات المالية المتأخرة لدى الجزائرى خالد بو طيب ومساعدي المدرب البرتغالى فيريرا، لإنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفى المقبل.

ويعانى الزمالك من كثرة الغيابات في جميع المراكز، وهو ما أكده المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الذى شدد على حاجة الفريق إلى 8 لاعبين على الأقل من أجل العودة للمنافسة على البطولات من جديد في الموسم المقبل.

وكان الزمالك أتم اتفاقهم بشكل نهائي مع محامى خالد بو طيب على دفع القسط الأول من الغرامة المستحقة للاعب لدى القلعة البيضاء ، على أن يتم تسديد القسط الثانى في وقت أخر وهو ما وافق عليه اللاعب وقام بالإمضاء على مخالصة تفيد ذلك .