شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: توصلنا لاتفاق مع أشرف بن شرقى واللاعب يصل القاهرة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق الزمالك مع بن شرقي على تفاصيل الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب بعد انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحضر اللاعب وشقيقه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية لإتمام التعاقد.

وكشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن الزمالك ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق لحين إتمام صفقة بن شرقى بشكل رسمي، حتى يتم قيد اللاعب في صفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن صفقة بن شرقى ستتم خلال ساعات بعد التواصل مع رشيد بن شرقى شقيق اللاعب، والمرونة فى التعامل بين النادى وبن شرقى.

واختتم المصدر بأن المبلغ المطلوب من الزمالك لرفع إيقاف القيد والخاص بمستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق ليس عقبة لسداده، ولكن المجلس ينتظر إتمام الصفقة حتى يتم رفع القيد رسميا.