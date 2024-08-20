شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة تلقى سيف جزيرى عرضا من أحد أندية الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة تلقى الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، عرضًا من أحد أندية الدورى الإماراتى للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن سيف الجزيرى تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية الدورى الإماراتي بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد سار مع الزمالك.

وأكد مسئول فى نادى الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سيف الجزيرى لم يتلقى أى عروض للرحيل عن القلعة البيضاء، كما إن النادى لم يتلقى عروضًا من الإمارات أو أى أندية أخرى تطلب خدمات الجزيرى.

فى سياق متصل، قام جوميز المدير الفنى للزمالك بتسليم تقريره الفني عن الفريق واحتياجاته من صفقات جديدة وتمسك ببعض اللاعبين فى الفريق ممن تنتهى عقودهم إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، لتسليمه إلى مجلس إدارة الزمالك، فى ظل حصول جوميز على إجازته فى البرتغال، والمقرر أن تنتهى 28 أغسطس الجارى.

ومن المنتظر أن يقوم عبد الواحد السيد بتسليم تقرير جوميز إلى مجلس إدارة الزمالك، ليتم دراسة التقرير والبت فيه، قبل عودة جوميز من الإجازة، خاصة أنه يعود يوم 28 أغسطس، وتبدأ فترة إعداد الفريق يوم 29 من نفس الشهر.

وحصل جوميز على إجازة من الفريق ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم 28 من الشهر الجاري لقيادة الفريق، بعد قضاء فترة الإجازة استعداداً لمباريات الموسم الجديد ولقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل.