شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 19- 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 19- 8 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

الأهلى يعرض 30 مليون جنيه وإعارة لاعبين اثنين لضم الساعى من الإسماعيلى

كشف مصدر أن النادي الأهلي يكثف من جهوده لحسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

عمار حمدى يعود للأهلى بعد انتهاء إعارته إلى المقاولون.. ولجنة التخطيط تقرر مصيره

تقرر عودة عمار حمدي لاعب الأهلي إلى ناديه بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي المقاولون العرب في الموسم المنقضي، باعتبار أن عقده لا يزال ساريا مع القلعة الحمراء.

الأهلي يبدأ رحلة البحث عن معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد

بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

لجنة تخطيط الأهلى تبحث عقد الاجتماع الأول لمناقشة ملف الصفقات الجديدة

تبحث لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد أول اجتماع لها عقب إعلان مجلس إدارة النادى تشكيلها الرسمى أمس، الأحد؛ وذلك من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها لتدعيم فريق الكرة استعداداً للموسم الجديد.

عبد المنعم ينهى إجراءات السفر لفرنسا للتوقيع لـ"نيس" بعد موافقة الأهلي

ينهى محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، فى الساعات الحالية، إجراءات السفر لفرنسا للتوقيع لنادى نيس، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى نيس تفاصيل الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.