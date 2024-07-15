مفاجأة في مستقبل عمر مرموش مع فرانكفورت

فجر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل عمر مرموش نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف إينتراخت فرانفكورت بالدوري الألماني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عمر مرموش مطلوب في البريمير ليج وبالأخص في توتنهام، المشكلة هي ثمن اللاعب لأن المطلوب هو 45 مليون جنيه استرليني من ناديه فرانكفورت الألماني ( دوري البوندز ليجا)”.

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وقدم مرموش أداءًا مميزًا رفقة صفوف فريقه بالدوري الألماني، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب مصر الفترة الأخيرة، كما أنه شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي لعبت في كوت ديفوار.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتميز مرموش بسرعات كبيرة وقدرة عالية على المراوغة، هذا بخلاف تسديداته القوية على مرمى الخصوم؛ وهو ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه.