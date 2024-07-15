شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: التصريحات الخاصة بحكم مباراة الأهلي وبيراميدز "مفبركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أنه لم يدل بتصريحات بأن الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا الذى أدار مباراة الأهلي و بيراميدز ليس له علاقة بالتحكيم، وأن الطاقم الإسباني كان متواجد فى الغردقة للسياحة، مشددا على أنه تصريح "مفبرك".

وقال جريشة لـ" الخليج 365"، إنه تحدث عن الحكم الإسباني من الناحية الفنية والإدارية فقط، ولم يصرح بأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تواجد مع الطاقم الإسباني في الغردقة، وهذا الكلام عار تماما من الصحة.



وأشار جريشة إلى أنه انتقد أداء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز من ناحية الأداء في المباراة والفنيات، متمنياً من الجميع تحرى الدقة في الأخبار والمعلومات التي تنشر عنه.

وتمكن الاهلى من الفوز على بيراميدز بنتيجة (3-2) خلال المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري 2023-2024. ووصل المارد الأحمر إلى النقطة 60 فى المركز الثاني، خلف بيراميدز المتصدر بفارق 8 نقاط أكثر، مع تبقي 4 مباريات مؤجلة للأهلي.

وحافظ الأهلي على سلسلة انتصاراته بالفوز رقم 13 على التوالي في بطولة الدوري العام.

ويتأخر الأحمر عن بيراميدز بفارق 4 مباريات كاملة، ما يمنحه الأفضلية ويقربه خطوة من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لبيراميدز في الدوري بعد 14 فوزا على التوالي، وتعود آخر خسارة لنوفمبر الماضى عند السقوط أمام سيراميكا بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.