حادث لاعبي سيراميكا.. مازن خضر يكشف لـ "الخليج 365" آخر تطورات حالتهم بعد السقوط من المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش

شهد أول أمس الأحد 13 يوليو 2024، حادث مروع لـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005 بالسقوط من أعلى المحور بالسيارة.

وكشف مازن خضر أحد المتعرضين لحادث السقوط من أعلى المحور لـ "الخليج 365" آخر تطورات حالتهم الصحية اليوم الإثنين.

وقال مازن: "بعد الحادث مباشرة أجريت عملية تجميل في الوجه ناجحة".

وأضاف: "أجرى أنس ماهر عملية ناجحة في الفخذ أمس الأحد، بينما محمد سامح حالته مستقرة مع تعرضه للعديد من الكدمات.

وأتم لاعب سيراميكا: "حتى الآن لا أستطيع الاطمئنان على محمد رمضان "دونجا" مع وجودة داخل العناية المركزة".

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