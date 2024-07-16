شبانة : شركة تأمين الملاعب ملزمة باعتذار رسمي لمصور مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإعلامي محمد شبانة، الشركة المسئولة عن الأمن داخل استاد القاهرة بالاعتذار عن الاعتداء على المصور الصحفي (كيرلس صلاح) داخل الملعب، مؤكدا أنه كان يجب على إدارة الأهلي بيان أيضا يدين فيه ما حدث لأن المباراة كانت من تنظيمه.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أرفض الاعتداء على المصور الصحفي داخل استاد القاهرة، وهم لهم دور كبير في تغطية المباريات والاحداث، وأرفض تماما الاعتداء الذي تعرض له المصور الصحفي (كيرلس صلاح) من أحد العاملين في الشركة المسئولة عن الأمن داخل الملعب".

وأضاف: "المصور يتحمل مشقة كبيرة من أجل تقديم أفضل عمل وتقديم صورة رياضية للجمهور، ما حدث أمر غير جيد، ولو كنت موجود في الملعب كان سيكون له تصرف آخر، هذا أمر لا يجوز السكوت عليه، ورابطة الأندية وكل الصحفيين عليهم إدانة ما حدث، وكذلك اتحاد الكرة والنادي الأهلي ممثلا في مجلس إداراته والإدارة الاعلامية، ولابد أن يكون هناك بيان اعتذار للزميل المصور عما حدث بدون الدخول في أي تفاصيل".

وأكمل: "لن نقبل أي مبررات تقدم من المسئولين عن الاعتداء على المصور الصحفي، أرفض ما حدث جملة وتفصيلا، هذا لا يصح تمامًا، ولابد أن يتم احترام المصورين الذين يؤدون عملهم، ولابد أن يعود لهذا المصور حقه كاملًا".

وأتم: "أنا منتظر أرى ما سيحدث من جانب اتحاد الكرة والنادي الأهلي ورابطة الأندية، لابد أن يعود لـ كيرلس صلاح حقه بعد الاعتداء الذي تعرض له من جانب مسئول في الشركة".