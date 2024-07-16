شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف تفاصيل تفعيل شراء معتز زدام وسر تألق جاد والعراقى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تفعيل المصري لبند شراء التونسي معتز زدام المعار إلى الفريق البورسعيدي من الترجي التونسي، مع أحقية الشراء مقابل دفع قرابة الـ300 ألف دولار.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً بأحد فنادق بورسعيد على هامش معسكر الفريق: لا نريد التركيز على لاعب بعينه، أريد من كل لاعب إثبات نفسه ووجوده، وأن يكون لديه إصرار على التواجد مع النادي.

وأضاف: عقب نهاية الموسم والاجتماع مع مجلس إدارة النادي سيتم حسم كل شيء يخص الصفقات الجديدة والتجديد للاعبين.

وتابع: تذكروا فى بداية التعاقد مع ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف، بعض الانتقادات التى تلقاها اللاعبان، لكن الجهاز الفنى واثق فى قدرات وإمكانيات اللاعبين.

واستطرد: المستوى الذى ظهر به كريم العراقى مختلف، ومحمود جاد تطور مستواه وهو نتاج وجهد مصطفى فتحى مدرب حراس المرمى والجهاز الفنى لظهوره بمستوى جيد.

وأردف: الجزائري غيلاس قناوى لديه مشكلة فى التجنيد، وهناك بعض اللاعبين ليس لديهم ثبات مستوى و نواجه حالة عدم صبر، و لذلك ربما تغيب بعض اللاعبين عن التشكيلة الأساسية.

واختتم على ماهر حديثه قائلا: ليست لدي عواطف مع أحد إلا لمصلحة الفريق، وراض بنسبة 60% عن أداء اللاعبين، وراض على إصرار اللاعبين فى تحقيق الفوز وعودة الفريق لأننا زرعنا عن اللاعبين اللعب على المكسب، إذا كنا نبحث عن أداء وإصرار على الفوز، فهذا الأمر صعب حاليا ولكن المهم أننا وصلنا إلى الإصرار على الفوز.