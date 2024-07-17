الامارات | نجم وسط عجمان يعود إلى الملاعب ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع الفريق الطبي المُعالج لنجم خط وسط عجمان، ناصر عبدالهادي، عودة اللاعب إلى الملاعب مجدداً في شهر ديسمبر المقبل، على خلفية خضوعه لعملية الرباط الصليبي، التي خضع لها قبل ثلاثة أشهر، ليبدأ المرحلة الأولى من التأهيل والتي تنتهي بعد شهر من الآن.

ويجري ناصر عبدالهادي، مراحل التأهيل الأولى في مركز «فيفا» بدبي، تحت إشراف طاقم طبي على أعلى مستوى، ما تسبب في عدم مرافقته لمعسكر الفريق الأول المقام في صربيا حالياً. وقال عبدالهادي لـ«الإمارات اليوم»، إنه حريص على تنفيذ البرنامج العلاجي بشكل مكثف، ليتمكن من العودة إلى الملاعب في الموعد الذي حدده الفريق الطبي في ديسمبر المقبل.

وأضاف: «أعرف أن هناك صعوبات كثيرة ستواجهني من الآن وحتى موعد العودة مجدداً للملاعب، أبرزها التأهيل بصورة سليمة وصحيحة، لتكون العودة مكتملة الشفاء من كل الجوانب، والمنافسة التي ستنتظرني بعد العودة للملاعب، خصوصاً أن المدرب الصربي غوران سيكون قد استقر على تشكيلته التي سيعتمد عليها، ما سيجعل فرصة العودة للظهور في المباريات بحاجة لجهد مضاعف».

وأوضح: «أنا حالياً في تحدٍّ قوي مع النفس، والإصابة قد زادتني إصراراً على العودة بشكل أفضل مما كنت عليه، سعياً لرد الجميل لإدارة النادي التي لم تدخر أي جهد لدعمي خلال مراحل العلاج».

وحول توقعاته للموسم الجديد بالنسبة لعجمان، قال: «كل المؤشرات تؤكد أن البرتقالي ماضٍ في طريقه لتقديم موسم جيد، وهذا الأمر عكسته حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، والتي دعمتها الإدارة باستقطابات في أضيق الحدود، وتجديد عقود العناصر الأساسية، فضلاً عن التعاقد مع المدرب الصربي غوران، الذي يملك خبرات كبيرة بالدوري الإماراتي، وعلى دراية كبيرة بظروف وأوضاع وطموحات النادي».

وعن السر في تراجع مستوى البرتقالي في الموسم الماضي، أوضح ناصر عبدالهادي، أن الموسم في مجمله لم يكن سيئاً، بل يمكن وصفه بأنه لم يُلبِ الطموحات، وما تعرض له الفريق من ظروف كان السبب في ذلك، خصوصاً في بداية الموسم مع إصابات عدة ضربت نحو 10 لاعبين، معظمهم من التشكيلة الأساسية، ولكن مع عودتهم تحسنت أوضاع ونتائج الفريق، خصوصاً في الدور الثاني.