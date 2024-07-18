البرازيلي بينتو يدافع عن عرين النصر رسميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي، البرازيلي بينتو، انتقاله لنادي النصر السعودي رسميا أمس، لخلافة الكولومبي المغادر دافيد أوسبينا.

البرازيلي غادر بلاده متجها لمعسكر النصر في البرتغال، تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وخلال حواره مع الصحفيين في المطار، قال بينتو «لم أتسرع في الموافقة على عرض النصر، قمت بدارسته جيدا، بجانب أنني تواصلت مع الجهاز الفني لمنتخب البرازيل وأكدوا لي أن الانتقال للدوري السعودي لا يعني نهاية مسيرتي مع السامبا ولن تؤثر تلك الخطوة على مسألة استدعائي في قادم المعسكرات الدولية، إنما سيتم تقييم أدائي ككافة اللاعبين، ذلك التأكيد أثر بشكل كبير على قبولي بالعرض».

المشروع السعودي

وأضاف «في السعودية يوجد كريستيانو رونالدو والجميع يعلم حجم هذا الاسم، المشروع السعودي بشكل عام يتطور باستمرار؛ لذا أريد أن أكون جزءا منه، ستكون هناك منافسة مع حراس مميزين كياسين بونو (الهلال) وإدوارد ميندي (الأهلي)، هذه المنافسة صحية جدا بالنسبة لي».

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن الحارس بينتو انتقل رسميا إلى نادي النصر السعودي، مقابل 18 مليون يورو (107 ملايين ريال برازيلي).

ووفقا لما أورده موقع «bemparana» البرازيلي، فإن بوصلة النصر ذهبت إلى حارس أتلتيكو باراناينسي طويل القامة (1.90م)، بعد تعثر صفقة انتقال مواطنه إيدرسون من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الحارس بينتو سيصبح أعلى حارس مرمى يبيعه ناد برازيلي، وفي السابق، كان الرقم القياسي يحمله فريق إنترناسيونال، الذي باع أليسون بيكر (23 عاما آنذاك) مقابل 8 ملايين يورو إلى روما، في عام 2016.

أكبر صفقة

ويعتبر الحارس بينتو (25 عاما) خامس أكبر صفقة بيع في تاريخ أتلتيكو باراناينسي، خلف فيتور روكي (40 مليون يورو)، ورينان لودي (21.7 مليونا)، ولوكاس (21.3 مليونا) وبرونو غيماريش (20 مليونا).

وبالنظر إلى أغلى صفقات حراس المرمى في التاريخ، يتصدر القائمة الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي انتقل من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي في 2018 مقابل 80 مليون يورو.

وخلال مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي، خاض الحارس بينتو 164 مباراة عبر كل المسابقات، واهتزت شباكه 163 مرة، وحافظ على نظافتها 59 مرة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

ويبحث نادي النصر السعودي عن تدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي 2024، بعد مغادرة الكولومبي دافيد أوسبينا بنهاية الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ25 عاما الموسم الماضي في 27 مباراة مع فريقه البرازيلي، استقبل خلالها 16 هدفا، وخرج بشباك نظيفة من 14 لقاء.

البرازيلي بينتو مع أتلتيكو بارانينسي:

خاض بينتو 164 مباراة عبر كل المسابقات.

اهتزت شباكه 163 مرة، وحافظ على نظافتها 59 مرة.

شارك الموسم الماضي في 27 مباراة مع فريقه البرازيلي.

استقبل خلال الموسم الماضي 16 هدفا، وخرج بشباك نظيفة من 14 لقاء.

تبلغ قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو.

أعلى حارس مرمى يبيعه ناد برازيلي.

انتقل للنصر مقابل 18 مليون يورو.

صفقة بيع تاريخية لنادي أتلتيكو بارانينسي:

فيتور روكي (40 مليون يورو).

رينان لودي (21.7 مليونا).

لوكاس (21.3 مليونا).

برونو غيماريش (20 مليونا).

الحارس بينتو (18 مليونا).

أبرز ما ذكره الحارس بينتو: