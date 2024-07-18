رسميًا: بينتو لاعبًا لنادي النصر لمدة 4 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي النصر السعودي تعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو ضمن خطة دعم صفوف العالمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووصل الحارس بينتو إلى معسكر النصر الآن في إسبانيا، ويستعد للالتقاء مع لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر واللاعبين لأول مرة من أجل التعرف عليهم والاستعداد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد بينتو أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر لعب دورًا كبيرا في قبول فكرة الانتقال إلى النادي السعودي وخوض التجربة في دوري روشن.

وأضاف: " لم أتسرع في الموافقة على عرض النصر، قمت بدارسته جيدًا، وتأكدت أن تواجدي في المملكة السعودية لن يكون عائقًا أمام تواجدي مع منتخب البرازيل في الفترة المقبلة ".