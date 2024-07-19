ليفربول يتعرض للاختراق الإلكتروني أثناء بيع تذاكر الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت شبكة "ذا أثليتيك"، تعرض نادي ليفربول للاختراق الإلكتروني، أثناء عملية بيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي 2024-25، لأعضاء النادي.

وذكرت، أن النادي أوقف عملية بيع التذاكر للأعضاء، حتى إشعار آخر بعدما تعرض للاختراق الإلكتروني، بعدما بدأت عملية بيع تذاكر النصف الأول لأعضاء النادي، الذين حضروا 13 مباراة أو أكثر بالدوري على ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

وفي غضون ساعة، تعرض موقع بيع التذاكر بليفربول للاختراق، لذلك قرر النادي تأجيل هذه العملية، وأرسل رسائل بريد إلكتروني إلى المتضررين، للاعتذار وشرح أننهم تعرضوا لـ "هجوم روبوتي متطور ومستمر ... مختلف في طبيعته عن تلك التي شاهدناها من قبل".

وجاء في الرسالة: "هذا أمر مخيب للآمال ومحبط للغاية لأننا أجرينا عددًا من التحسينات المهمة على نظام التذاكر الخاص بموردينا لمحاولة منع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، سنواصل العمل مع مجموعات المشجعين لدينا لتحسين عمليات البيع والأنظمة و سننظر في جميع الخيارات التي ستوفر في نهاية المطاف التجربة التي يستحقها مشجعونا، نأسف لعدم تمكننا من منع النشاط الاحتيالي غير المقبول والذي أثر على مؤيدينا الحقيقيين والقيمين."

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