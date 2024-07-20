شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننسق مع الجانب الكويتى فى أزمة ودية تليفونات بنى سويف ونادى كاظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن أزمة المباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف، فى إطار معسكره التدريبي داخل مصر، والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

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أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف فى إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة، وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الأمر يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكرة القدم إلا أن الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

هذا ويهيب الاتحاد المصري بكل الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكرة القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.