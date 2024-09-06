الامارات | النصر والعين يخطفان رقم «الأكثر تمريراً» من الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق فريقا النصر والعين في إحصاءات عدة خلال دوري «أدنوك» للمحترفين بكرة القدم الموسم الجاري، أهمها عدد التمريرات التي كان يسيطر عليها الجزيرة في مواسم سابقة.

وتصدّر الفريقان أرقام «الأكثر تمريراً واستحواذاً» بعد نهاية الجولة الثانية من البطولة المتوقفة حالياً، بسبب إقامة تصفيات كأس العالم 2026، كما أشارت الإحصاءات الصادرة عن رابطة المحترفين إلى تفوق النصر في عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب، متفوقاً على الفرق الأخرى كافة، بما فيها الوصل بطل الثنائية «الدوري والكأس» الموسم الماضي.

وبعد مرور جولتين من الدوري يتصدّر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة «ست نقاط»، بالاشتراك مع الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، فيما يأتي العين والوصل «حامل اللقب» في المركزين الخامس والسادس على التوالي، ولكل منهما أربع نقاط.

وكان الجزيرة هو الفريق الأكثر سيطرة على التمريرات في دوري المحترفين المواسم الماضية، وهي الطريقة التي سبق للجزيرة الاعتماد عليها والتتويج بلقب الدوري تحت قيادة المدرب الهولندي مارسيل كايرز، ليخطف النصر العامل الأبرز الذي كان سبب تألق الجزيرة وأدى إلى تتويجه بلقب الدوري موسم 2020-2021.

وتُعد السيطرة على التمريرات من أهم العوامل التي تكشف خطة اللعب التي يعتمد عليها مدرب النصر الهولندي ألفريد شرودر، والتي تُبنى على كثرة الاستحواذ على الكرة والتمرير.

كما أظهرت الإحصاءات تفوق النصر في الأهداف، بعد أن أحرز تسعة أهداف في مباراتين، والتوفق في عدد التمريرات في الثلث الأخير من ملعب الخصم، وجاءت بعدد 345 تمريرة، وجاء الشارقة في المركز الثاني 343، والوصل ثالثاً بـ289، والعين 259، ثم الوحدة 259 تمريرة.

أمّا عدد التمريرات بشكل عام فتفوّق فيها العين بعدد 1153 تمريرة ثم النصر 1063، وجاء الجزيرة في المركز الخامس بعدد 865 تمريرة، ليتراجع الجزيرة الذي كان يعتمد على الاستحواذ على الكرة وكثرة التمريرات التي كانت أهم مميزاته عندما توّج بطلاً للدوري بالمدرسة نفسها التي يعتمد عليها النصر حالياً وهي القيادة الهولندية.

وفي الاستحواذ تصدّر أيضاً فريق العين المعدل بنسبة 62%، ثم الوصل بالنسبة نفسها، وجاء النصر ثالثاً بنسبة 60%، أمّا الوحدة فيملك أهم العوامل أيضاً التي قد تساعده في مشوار المنافسة، وهي الحفاظ على الشباك نظيفة في أول مباراتين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي أهداف حتى الآن.

ويُذكر أن أول جولتين لم تشهدا مباريات بين فرق المنافسة على الصدارة، وهو ما يعني إمكانية تغيير هذه الأرقام في الأسابيع المقبلة، خصوصاً من الجولة الثالثة التي تشهد ثلاث مباريات من العيار الثقيل تجمع الوصل مع النصر، وشباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع الجزيرة، في بداية قوية للمباريات بعد انتهاء أول جولتين من عمر المسابقة.

وعن موقف النصر وانطلاقته القوية أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن العميد النصراوي ظهر بشكل رائع وانطلاقة لم تحدث منذ تسعة مواسم بتحقيق فوزين في أول جولتين، لكنه في الوقت نفسه أكد أن هذا ليس كافياً لإعلان المنافسة على التتويج بلقب الدوري، حيث لايزال المشوار طويلاً ويحتاج النصر إلى استمرارية الانتصارات وتقديم الأداء نفسه أمام الفرق المنافسة.

وقال عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «النصر أمامه مباريات قوية بداية من الجولة المقبلة. بالتأكيد التغيير موجود وظاهر وهناك تجانس كبير بين اللاعبين، إضافة إلى إعطاء الفرصة لأكثر من لاعب وتجهيز البدلاء، وكل هذه الأمور تحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب شرودر، ولكن لايزال الطريق طويلاً ومشوار الدوري يحتاج إلى عمل كبير، ودكة بدلاء جاهزة لتعويض أي غياب».

وأضاف: «واضح من الموسم الماضي اعتماد المدرب شرودر على كثرة الاستحواذ والتمريرات، ونجح في ذلك مع إضافة لاعبين يحققون له ما يريد، من خلال التعاقد مع جناحين مميزين، ورأس حربة مميز وهو الهداف التاريخي للكرة الإماراتية علي مبخوت».