الامارات | 50 لاعباً «دولياً» يغيبون عن إياب تمهيدي كأس «الرابطة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتقد الفرق المتنافسة في الدور التمهيدي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، 50 لاعباً خلال جولة الإياب التي تقام يومي غدٍ وبعد غدٍ، بسبب استدعاء هؤلاء اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاعبين البدلاء لقول كلمتهم في غياب الأساسيين، وبينما يُعدُّ الجزيرة أكثر الفرق المتأثرة بغياب 11 لاعباً، فإن دبا الحصن في المقابل هو الفريق الوحيد الذي سيكون مكتمل الصفوف حينما يواجه منافسه النصر.

وأكثر ما يرفع سقف التوقعات من ناحية الإثارة، هو أن جميع الفرق المشاركة في هذا الدور لديها حظوظ كبيرة في خطف بطاقة التأهل، نظراً لأن نتائج الذهاب لم تكن حاسمة على الإطلاق لجميع الفرق لوضع قدم في الدور المقبل، علماً بأن كلاً من الوحدة والوصل يغيبان عن هذا الدور لإعفائهما منه، كون «العنابي» حقق اللقب في الموسم الماضي، في حين نال «الإمبراطور» بطولة الدوري.

ويشهد اليوم الأول من الجولة (السبت)، لقاء العين وضيفه كلباء، وكان «الزعيم» فاز ذهاباً (3-2)، وفي المباراة الثانية يستضيف النصر ضيفه العروبة، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، ويحل خورفكان ضيفاً على الشارقة، وكان الذهاب قد انتهى لمصلحة «الملك» بهدف نظيف.

وفي اليوم الثاني (الأحد)، يحل بني ياس في ضيافة دبا الحصن، ورغم تسجيل «السماوي» ذهاباً أربعة أهداف، فإن شباكه استقبلت هدفين قد يكونان مؤثرين عليه في المواجهة المتجددة، فيما يستقبل البطائح ضيفه الجزيرة علماً بأن نتيجة الذهاب انتهت لمصلحة الأخير (3-1)، ويستضيف شباب الأهلي منافسه عجمان، وكانت المباراة الأولى بين الطرفين انتهت (2-صفر) لـ«فرسان دبي».

ووفقاً للإحصائية التي رصدتها «الإمارات اليوم» عن استدعاء لاعبي الأندية للمنتخبات الوطنية في التوقف الدولي الحالي، فإن الجزيرة هو أكثر الفرق المتأثرة، وذلك لغياب 11 لاعباً، هم: علي خصيف، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وزايد الزعابي، وعبدالله إدريس (المنتخب الوطني الأول)، وزايد خميس، وعبدالله خالد، وعبدالله خيري، وعلي المعمري، ومحمد الوافي (المنتخب الأولمبي) ومحمد النني (منتخب مصر).

ويُعدُّ فريق العين هو ثاني أكثر الفرق تأثراً، كونه يفتقد خدمات 10 لاعبين من بينهم تسعة أساسيين، وهم: الحارس خالد عيسى، خالد الهاشمي، كوامي اوتوي، يحيى نادر ومحمد عباس (المنتخب الوطني الأول)، ويوسف عبده (المنتخب الأولمبي)، وسفيان رحيمي (منتخب المغرب)، ولابا كودجو (منتخب توغو)، واليخاندرو كاكو (منتخب باراغواي)، وبارك يونغ (منتخب كوريا الجنوبية).

ويأتي فريق الشارقة كثالث أكثر الفرق المتأثرة، إذ يغيب عن صفوفه تسعة لاعبين، هم: خالد الظنحاني، وماجد راشد وخالد توحيد (المنتخب الوطني الأول)، وبدر السويدي، وضاري فهد، وعلي طاهر، ومايد الكاس، ومطر زعل (المنتخب الأولمبي) ويو مين تشو (منتخب كوريا الجنوبية).

أما فريق شباب الأهلي، فتشهد صفوفه غياب سبعة لاعبين، هم: يحيى الغساني، وحارب سهيل، وسلطان عادل ومحمد جمعة (المنتخب الوطني الأول)، وأحمد جمعة، وحمد المقبالي (المنتخب الأولمبي) وسردار آزمون (منتخب إيران).

ويفتقد بني ياس أربعة لاعبين خلال الجولة، هم: فهد بدر وخميس المنصوري (المنتخب الوطني الأول)، وسيف المنهالي (المنتخب الأولمبي)، واندريه بوركا (منتخب رومانيا)، بينما يغيب عن فريق النصر أيضاً أربعة لاعبين، هم: أحمد البلوشي، وعلي عبدالعزيز، ومحمد النجار، ومحمد الخوري لانضمامهم للمنتخب الأولمبي.

وتشهد صفوف اتحاد كلباء غياب الثنائي مهدي قائدي وشهريار موجانلو لالتحاقهما بمنتخب (إيران)، فيما تفتقد فرق عجمان والبطائح والعروبة لاعباً واحداً، إذ يغيب عن عجمان عصام فائز، لالتحاقه بالمنتخب الوطني الأول، وعن البطائح اديلسون البيرتو (منتخب الرأس الأخضر) في حين يفتقد العروبة لاعبه محمد اليماحي الذي انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي.