الامارات | أسينسيو وسانيا وهاتشينز يجتمعون في دبي.. ويشيدون بـ «التطوّر الرياضي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار عدد من النجوم العالميين مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، الإسباني ماركو أسينسيو نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً وريال مدريد سابقاً، والفرنسي بكاري سانيا نجم فريقي أرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، وروس هاتشينز لاعب التنس البريطاني السابق، بحضور أمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي، أن ماركو أسينسيو أعرب عن سعادته بالوجود في دبي التي يزورها باستمرار برفقة عائلته وأصدقائه، وأبدى إعجابه الشديد بالتطوّر المعماري والسياحي والرياضي الكبير الذي تشهده المدينة، والذي يلمسه في كل زيارة، وأكد أن معظم نجوم الرياضة العالميين يتوقون لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائها الرائعة، ومنشآتها السياحية والرياضية ذات المستوى العالمي.

وأشاد النجوم بالتطوّر الذي تشهده الإمارات في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات.

وأهدى خلفان بلهول إلى النجوم النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واصطحب سعيد حارب النجوم في جولة بمقر المجلس وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، وقدّم شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوّعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها.

واستمتع النجوم الثلاثة بممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية المتنوّعة بدبي المصممة وفق أعلى المعايير الدولية، والتي تفضلها المنتخبات والفرق الدولية لإقامة معسكراتها التدريبية فيها، نظراً إلى الإمكانات المتطورة المتوافرة فيها والبيئة المحيطة بها المناسبة للتدريب في الرياضات كافة.