تكنولوجيا: Acer تطلق إصدارات جديدة من سلسلة أجهزة العرض Vero PD2 في معرض برلين #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في فعاليات مؤتمر IFA لهذا العام عن إصدارات جديدة من أجهزة العرض المنزلي من سلسلة Vero PD2 والتي تتضمن إصداري PD2528ic وPD2328.

تتميز أجهزة العرض المنزلي الجديدة المقدمة من أيسر بتصميم صغير الحجم من البلاستيك، ويتميز FHD PD2528ic بسطوع 3200 ANSI lumens، بينما يدعم PD2328 سطوع بنسبة 3700 ANSI lumens، ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، لذا تقدم هذه الإصدارات سطوع أعلى بنسبة 18% مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما تأتي هذه الإصدارات بنمط Eco لتوفير الطاقة والذي يدعم مصابيح LED في الإستمرار بعمر يصل إلى 30000 ساعة.

أيضاً تحقق أجهزة Vero PD الجديدة الإستفادة من مكبرات صوتية مدمجة بقدرة 10W، ويدعم PD2528ic إسقاط الصورة لاسلكياً عبر موصل dongle، ومن المقرر أن يتوفر PD2328 في شهر يناير من 2025 بسعر 662 دولار، بينما يتوفر PD2528ic بسعر 883 دولار.

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