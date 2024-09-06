تكنولوجيا: ASUS تطلق تحديث Vivobook S 15 في معرض برلين #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن التحديث الجديد لجهاز Vivobook S 15 في معرض برلين، والذي ينطلق بمعالجات Snapdragon، ويتوفر في الأسواق بمستوى تسعير منخفض.

تقدم Asus التحديث الجديد لجهاز Vivobook S 15 بشاشة OLED بحجم 15.6 إنش، ودقة عرض 2880 في 1620 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:9، وتدعم سطوع بنسبة 600 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

ويدعم الجهاز ذاكرة عشوائية LPDDR5X 8448 MT/s، وسعة تخزين M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 70 Wh بعمر شحن أكثر من 18 ساعة من التشغيل، ويدعم تقنية البلوتوث 5.4، وWi-Fi 7.

كما ينطلق الجهاز باثنان من منافذ USB 4 بسرعة 40 جيجابت في الثانية، و2 من منافذ USB 3.2 Gen 1 فئة A، ومنفذHDMI 2.1، مع مدخل 3.5مم للسماعات، فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة MicroSD.

ويتميز الجهاز بأبعاد 352.6 في 226.9 في 14.7-15.9مم، ووزن 1.42كجم، كما تتوفر نماذج Snapdragon X Plus من جهاز Vivobook S 15 بسعة تخزين تبدأ من 512 جيجا بايت إلى 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 16 إلى 32 جيجا بايت رام.

كما ينطلق Vivobook S15 بنماذج معالجات X1P-42-100 وX1P-64-100 من Snapdragon X Plus، والتي تتضمن 8 و10 من الأنوية، ويبدأ سعر الأجهزة من 899 دولار.

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