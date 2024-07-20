ملف رياضة الخليج 365.. حقيقة انتقال شروق فؤاد للزمالك.. فوز الأهلي على الألومنيوم.. واختراق ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها رحيل شروف فؤاد نجمة طائرة الأهلي عن الفريق، وتأهل الأهلي لثمن نهائي كأس مصر على حساب الألومنيوم، واختراق الموقع الإلكتروني لليفربول.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

ليفربول يتعرض للاختراق الإلكتروني أثناء بيع تذاكر الموسم الجديد

كشفت شبكة "ذا أثليتيك"، تعرض نادي ليفربول للاختراق الإلكتروني، أثناء عملية بيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي 2024-25، لأعضاء النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الرحيل عن الأهلي.. شروق فؤاد ترد عبر "الخليج 365" بشأن انتقالها إلى الزمالك

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن توقيع لاعبة كرة الطائرة بالنادي الأهلي، شروق فؤاد، مع نادي الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بفوز صعب على الألومنيوم.. تفاصيل

انتهت مباراة الأهلي والألومنيوم التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور الـ32 لكأس مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب أسترالي يبتر إصبعه للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

كشف وكالة الأنباء الروسية، تصرف غريب من لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون، قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رحلت عن نادي الطفولة.. 30 صورة ترصد رحلة شروق فؤاد مع الأهلي

أكد مصدر لموقع "الخليج 365" موافقة النادي الأهلي على رحيل، شروق فؤاد، عن فريق طائرة السيدات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لـ "الخليج 365" كواليس فسخ عقد شروق فؤاد مع الأهلي

فسخ النادي الأهلي عقد شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات، بالتراضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صراع الدوري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الألومنيوم

تأهل النادي الأهلي إلى دور ثمن النهائي لكأس مصر، عقب الفوز على نظيره الألومنيوم في دور الـ32 بهدف نظيف سجله محمد هاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. اتحاد الكرة يتدخل لحل أزمة ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

تدخل اتحاد الكرة المصري لحل الأزمة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أثناء معركته مع سرطان الجلد.. بوب مارلي يسجل هدفا قبل وفاته بعامين (فيديو وصور)

"كرة القدم لعبة الشعب"، هكذا يصفها جماهير كرة القدم، حيث ينتمي إليها معظم سكان العالم، حتى ولو يوجد شخص لا يجيدها فقد لعبها بالطبع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدرب الأهلي: الحارس الذي سيشارك أمام بيراميدز معروف.. ومباراة الألومنيوم كانت صعبة

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الألومنيوم، إن المباراة كانت صعبة والمنافس كان يؤدي بشكل دفاعي جيد، ولهذا وجد الأهلي صعوبات في كسر حواجز الدفاع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تكبره بـ10 سنوات".. أردا جولر يثير الجدل بعلاقته بممثلة تركية (صور)

أثار أردا جولر لاعب منتخب تركيا وريال مدريد، الذي تألق في يورو 2024 بألمانيا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعلاقته مع الممثلة التركية إيكين سو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد هاني يحقق رقما قياسيا شخصيا مع الأهلي

تأهل النادي الأهلي إلى دور ثمن النهائي لكأس مصر، عقب الفوز على نظيره الألومنيوم في دور الـ32 بهدف نظيف سجله محمد هاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا