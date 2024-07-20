نادي فيرينتسفاروشي المجري يصدم الأهلي بخصوص محمد علي بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن موقف إدارة نادي فيرينتسفاروشي المجري من العرض الذي قدمه الأهلي لضم المحترف التونسي بصفوفهم محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن النادي المجري رفض عرضًا من الأهلي بلغت قيمته 2 مليون دولار لضم لاعب الوسط.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن المفاوضات بين الطرفين مازالت جارية حتى الآن، منوهًا إلى أن مسؤولي الأهلي يضعون أكثر من بديل في الاعتبار حال فشل ضم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

وكان نادي فيرينتسفاروشي قد ضم اللاعب التونسي الدولي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الترجي.

وشارك اللاعب مع فريقه المجري بالموسم الماضي 2023/2024 بمختلف المسابقات في 40 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 8 لزملائه خلال 1884 دقيقة لعب.

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