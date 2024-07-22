مصدر في بيراميدز لمصراوي: ملتزمون بما جاء في الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي ملتزمة بما جاء في الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الأهلي غداً،والذي عقد اليوم، لترتيب كل الأمور الخاصة بالمباراة.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الأهلي غداً".

وأضاف المصدر: "سيتم تخصيص 12 مقعد في الجانب الأيمن للمقصورة الرئيسية الزجاجية باستاد الدفاع الجوي، لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

ويدخل نادي بيراميدز اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة.

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