الامارات | تشيلسي يتعاقد مع المدافع الأميركي وايلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد تشلسي الإنجليزي مع المدافع الأميركي الدولي الشاب كاليب وايلي قادماً من أتلانتا يونايتد، وفقاً لما أعلنه النادي اللندني لكرة القدم.

ووافق وايلي على عقدٍ لستة أعوام مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، ضمن صفقةٍ ستكلّف تشلسي 10.9 مليون دولار وفقاً للتقارير.

وقال النادي عبر موقعه "يسرّ نادي تشلسي الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأميركي الدولي كاليب وايلي".

ويلعب وايلي (19 عاماً) في مركز الظهير الأيسر مع الفريق الأوّل لأتلانتا منذ عام 2022، وقد خاض أولى مبارياته الدولية مع منتخب بلاده أمام المكسيك في أكتوبر 2023.

وسيشارك وايلي مع المنتخب الأميركي في أولمبياد باريس 2024 حيث يتواجد حالياً.

وسيصبح الوافد الجديد إلى الفريق اللندني، خياراً إضافياً بالنسبة إلى المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في ظل وجود الإسباني مارك كوكوريلا وبن تشيلويل.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن النادي قد يُعير وايلي إلى ستراسبورغ في الموسم المقبل، علماً أن النادي الفرنسي يتبع لملكية كونسورتيوم "بلوكو" الأميركي الذي يقوده مالك تشلسي تود بوهلي.