نكونكو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق تشيلسي على بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف بورنموث نظيره تشيلسي على ملعبه فيتالينتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت المباراة تقترب من النهاية إلى التعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف بعد صلابة دفاعية من بورنموث، لكن نجح تشيلسي في الدقيقة 86 بفك شفرة أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم والفوز.

سجل كريستوف نكونكو الذي حل بديلا في الدقيقة 79، مكان السنغالي جاكسون، من تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة من البديل أيضا، جادون سانشو، لينجح الفرنسي تسديد الكرة داخل الشباك.

وكان بورنموث أهدر ركلة بعدما فشل إيفانيلسون في تسجيل ركلة الجزاء، حيث تصدى لها سانشيز حارس تشيلسي ببراعة في الشوط الأول بالدقيقة 38.

رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع بعدما حقق الانتصار الثاني له في الموسم بالدوري الإنجليزي فيما يحتل بورنموث المركز الحادي عشر ب5 نقاط.