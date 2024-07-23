الامارات | «كانان» يحصد لقب بطولة مكتبة محمد بن راشد للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «مكتبة محمد بن راشد»، بطولة «شطرنج القرّاء الخاطف» بنظام الجولات المتعددة، بمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة، احتفالاً بـ«اليوم العالمي للشطرنج».

وحصد اللقب ناماس كانان، وجاء محفوظ ميار ثانياً، وآخيل فيجاياكومار ثالثاً.

تم تكريم الفائزين الـ10 الأوائل، بكتب قيّمة وهدايا عينية ودروع تذكارية.