محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لجولة أمريكا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قائمة فريقه الأول لكرة القدم للسفر إلى أمريكا من أجل خوض جولة تحضيرية للموسم الجديد.

وجاء النجم الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لخوض الجولة التحضيرية في أمريكا والتي سيتخللها لقائين وديين أمام ريال بيتيس وإشبيلية.

وضمت قائمة الريدز العديد من اللاعبين الصغار بسبب عدم عودة بعض نجوم الفريق من الإجازة عقب بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وجاءت قائمة ليفربول في جولة أمريكا كما نشرها النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – محمد صلاح – كرتيس جونز – هارفي إليوت – كونستانتينوس تسيميكاس – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – ستيفان بايشيتيتش – شامبرس – بيتالوجا – ناثانيال فيليبس – جوردون – دواك – مكونيل – جاروس – كوامين كيلير – بيك – نالو – كوماس – فان دين بيرج – جارل كوانسا – مورتون – كونور برادلي – بلير – ستيفينسون – ديفيس – نيوني

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال بيتيس يوم السبت المقبل، بينما يلعب لقاء إشبيلية يوم 11 أغسطس.