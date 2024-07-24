فيروس كورونا يضرب بعثة أستراليا قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ضرب فيروس كورونا، فريق كرة الماء الأسترالي، المشارك في أولمبياد باريس 2024، قبل يومين من الافتتاح الرسمي المقرر له يوم الجمعة 26 يوليو.

وقالت رئيسة بعثة الفريق الأسترالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية، إن الفحوصات أثبتت إصابة 5 لاعبات من فريق كرة الماء بكوفيد-19، واقتصر الأمر عليهن.

وأضافت، أن اللاعبات المصابات يمكنهن العودة إلى التدريبات، عندما يشعرن بأنهن في حالة جيدة.

وأتمت رئيسة البعثة: "نحن لا نتعامل مع كوفيد بشكل مختلف عن أي مرض تنفسي آخر، ولكننا نريد التأكد من أن بروتوكولاتها تعمل بشكل جيد وأن التعامل مع هذه الأمراض وتقليلها إلى الحد الأدنى جزء لا يتجزأ من كل دورة ألعاب أولمبية".

وينص البروتوكول الخاص بأولمبياد باريس 2024، على وضع الكمامات على الأوجه وعزل المصابين، عن باقي أعضاء الفريق.

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