شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل فى مبارياته الافتتاحية بالأولمبياد للمرة الثانية بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي وتاريخيا التى يتعادل مع فيها الفراعنة في المباريات الافتتاحية، حيث سبق وخطف المنتخب المصري تعادلا أمام الماتادور الإسباني بدون أهداف، في دورة طوكيو 2020، ليكون التعادل مع الدومينيكان اليوم هو الثاني في تاريخه.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول - خواو أوربايز - لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز - فرانشيسكو رييس - فابيان ميسينا - هاينز مورشيل - رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس - أوسكار أورينا.