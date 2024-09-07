موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة منتخب مصر الكروي الأول القادمة بعد الفوز على نظيره كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد، في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وضرب منتخب مصر نظيره كاب فيردي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وسجل ثلاثية الفراعنة في شباك كا فيردي كل من: رامي ربيعة في الدقيقة 23، وعمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45، وإبراهيم عادل في الدقيقة 70.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

سيلاقي الفراعنة في مباراته القادمة نظيره بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما منتخب الرأس الأخضر في المركز الأخير بدون نقاط.