ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد الفوز على كاب فيردي

يقدم “كورة 365” ترتيب مجموعة منتخب مصر الكروي الأول في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على نظيره كاب فيردي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على نظيره كاب فيردي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وسجل ثلاثية الفراعنة في شباك كا فيردي كل من: رامي ربيعة في الدقيقة 23 بعد عرضية من زيزو قابلها برأسية سكنت الشباك.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مصطفى محمد قابلها مرموش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل الهدف الثالث لصالح الفراعنة اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 70.

وتصدر منتخب مصر المجموعة، مؤقتًا حتى مواجهة بوتسوانا وموريتانيا المقررة غدًا السبت في تصفيات أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر 3 نقاط.

2- منتخب بوتسوانا ( 0).

3- منتخب موريتانيا (0)

4-منتخب الرأس الأخضر بدون نقاط.