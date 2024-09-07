إصابة ثنائي منتخب مصر في مباراة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

تعرض ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم لإصابة قوية في مباراة الرأس الأخضر، والمقامة بينهما حاليًا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

وغادر مصطفى محمد مهاجم الفراعنة مباراة كاب فيردي، حيث لم يستطع استكمال اللقاء بعدما تعرض لإصابة عضلية، وحل محمد النني بدلًا منه في الدقيقة 50.

كما غادر رامي ربيعة مدافع منتخب مصر المباراة بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 78، وحل أحمد رمضان بيكهام بدلًا منه.

ويتقدم منتخب مصر على نظير الرأس الأخضر بثلاثة أهداف دون رد، اللقاء المقام حاليًا أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

وتقدم رامي ربيعة بالهدف الأول لصالح الفراعنة بعد عرضية من زيزو قابلها برأسية سكنت الشباك.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مصطفى محمد قابلها مرموش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل الهدف الثالث لصالح الفراعنة اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 70، بتمريرة من محمد حمدي بعرضية أرضية، يستقبلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية، ليسكنها إبراهيم عادل مباشرة في الشباك.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.