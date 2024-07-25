أرسنال يقرب محمد عبد المنعم من الاحتراف في الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن دخول إتمام نادي أرسنال الإنجليزي اتفاقه مع ريكاردو كالافيوري، لاعب بولونيا الإيطالي تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين لدى شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” في الساعات الماضية على أن محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لمرة القدم بالنادي الأهلي قريب من الانتقال إلى نادي بولونيا الإيطالي خلال الفترة القادمة.

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وحسب تقارير صحفية إيطالية فإن مدافع بولونيا ريكاردو كالافيوري، قريبًا من الانضمام لصفوف أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين مسؤولي الناديين.

وأضافت الصحف: “انتقال كالافيوري إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي يقرب محمد عبد المنعم من الانتقال إلى صفوف فريق بولونيا الإيطالي لتعويض رحيله في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي في صيف عام 2025، وأبلغ اللاعب إدارة النادي الأهلي برغبته في الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة في الفترة القادمة.