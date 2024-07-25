موقف كولر من احتراف محمد المنعم في الدوري الإيطالي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقفه من احتراف محمد عبد المنعم في الدوري الإيطالي.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين لدى شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” في الساعات الماضية على أن محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قريب من الانتقال إلى نادي بولونيا الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وأضاف: “مدافع بولونيا ريكاردو كالافيوري، قريب من الانضمام لصفوف أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين مسؤولي الناديين”.

واختتم: “انتقال كالافيوري إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي يقرب محمد عبد المنعم من الانتقال إلى صفوف فريق بولونيا الإيطالي لتعويض رحيله في الموسم الجديد”.

وأبلغ كولر إدارة النادي الاهلي بموافقته على رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي في حالة وصول عرض رسمي مناسب له وللنادي من الناحية المادية، مشيرًا إلى أنه قادر على تعويض رحيله بالتعاقد مع مدافع جديد بعدما ضم الأحمر يوسف أيمن قبل أيام لتدعيم الخط الدفاعي للفريق في الموسم الجديد.

ويرتبط محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي بعقد حت صيف عام 2025، وأبلغ اللاعب إدارة النادي برغبته في الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة في الفترة القادمة.