موعد مباراة الأهلي والمصري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

ينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: نيدفيد، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.