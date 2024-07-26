الامارات | النقبي يدير مباراة الدومينيكان وإسبانيا في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كُلف الحكم الدولي في كرة القدم عادل النقبي بمعاونة كلا من أحمد الراشدي وسبت عبيد، بإدارة مباراة الدومينيكان وإسبانيا المقررة غدا السبت على استاد ماتموت أتلانتيك، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس.

وكان الطاقم الوطني قد أدار مباراة غينيا ونيوزيلندا في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم التي أقيمت مساء أول أمس الأربعاء على استاد نيس، لحساب المجموعة الأولى.