الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن حكم مباراة ريال مدريد الإسباني أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي 2024.

ونجح ريال مدريد، في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن أتالانتا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، على حساب باير ليفركوزن الألماني.

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ويلتقي ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، على الاستاد الوطني في وارسو، بولندا، يوم 14 أغسطس القادم.

حكم مباراة ريال مدريد وأتالانتا

اسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم السويسري ساندرو شيرير، البالغ من العمر 36 عامًا، حيث يعتبر حكمًا دوليًا منذ عام 2015 وأدار 86 مباراة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته حتى الآن.

وسيعاونه السويسريان ستيفان دي ألميدا ويوناس إيرني، بينما سيتولى الأوكراني ميكولا بالاكين دور الحكم الرابع.

الألماني باستيان دانكيرت هو حكم الفيديو المساعد وسيعاونه السويسري فيداي سان، والألماني كريستيان دينجيرت.