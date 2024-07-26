اخبار الرياضه

أولمبياد باريس 2024.. قائمة ترتيب دخول الوفود الرياضية المشاركة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد إليكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة ترتيب دخول الوفود المشاركة في الحدث الرياضي الكبير التى تستضيفه دولة فرنسا حاليًا “أولمبياد باريس 2024”.


ترتيب دخول الوفود حسب الترتيب الأبجدي 


1. اليونان بصفته محتضن أول دورة ألعاب اوليمبية 
2. فريق اللاجئين الأولمبي
3. أفغانستان
4. جنوب أفريقيا
5. ألبانيا
6. الجزائر
7. ألمانيا
8. أندورا
9. أنغولا
10. أنتيغوا وباربودا
11. المملكة العربية
12. الأرجنتين
13. أرمينيا
14. أروبا
15. النمسا
16. أذربيجان
17. جزر البهاما
18. البحرين
19. بنغلاديش
20. بربادوس
21. بلجيكا
22. بليز
23. بنين
24. برمودا
25. بوتان
26. بوليفيا
27. البوسنة والهرسك
28. بوتسوانا
29. البرازيل
30. بروناي
31. بلغاريا
32. بوركينا فاسو
33. بوروندي
34. جزر كايمان
35. كمبوديا
36. الكاميرون
37. كندا
38. الرأس الأخضر
39. جمهورية أفريقيا الوسطى
40. شيلي
41. الصين
42. قبرص
43. كولومبيا
44. جزر القمر
45. جمهورية الكونغو
46. جمهورية الكونغو الديمقراطية
47. جزر كوك
48. كوريا الجنوبية
49. كوستاريكا
50. ساحل العاج
51. كرواتيا
52. كوبا
53. الدنمارك
54. جيبوتي
55. جمهورية الدومينيكان
56. دومينيكا
57. مصر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا