أولمبياد باريس 2024.. قائمة ترتيب دخول الوفود الرياضية المشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد إليكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة ترتيب دخول الوفود الرياضية المشاركة في الحدث الرياضي الكبير التى تستضيفه دولة فرنسا حاليًا “أولمبياد باريس 2024”.
ترتيب دخول الوفود حسب الترتيب الأبجدي
1. اليونان بصفته محتضن أول دورة ألعاب اوليمبية
2. فريق اللاجئين الأولمبي
3. أفغانستان
4. جنوب أفريقيا
5. ألبانيا
6. الجزائر
7. ألمانيا
8. أندورا
9. أنغولا
10. أنتيغوا وباربودا
11. المملكة العربية السعودية
12. الأرجنتين
13. أرمينيا
14. أروبا
15. النمسا
16. أذربيجان
17. جزر البهاما
18. البحرين
19. بنغلاديش
20. بربادوس
21. بلجيكا
22. بليز
23. بنين
24. برمودا
25. بوتان
26. بوليفيا
27. البوسنة والهرسك
28. بوتسوانا
29. البرازيل
30. بروناي
31. بلغاريا
32. بوركينا فاسو
33. بوروندي
34. جزر كايمان
35. كمبوديا
36. الكاميرون
37. كندا
38. الرأس الأخضر
39. جمهورية أفريقيا الوسطى
40. شيلي
41. الصين
42. قبرص
43. كولومبيا
44. جزر القمر
45. جمهورية الكونغو
46. جمهورية الكونغو الديمقراطية
47. جزر كوك
48. كوريا الجنوبية
49. كوستاريكا
50. ساحل العاج
51. كرواتيا
52. كوبا
53. الدنمارك
54. جيبوتي
55. جمهورية الدومينيكان
56. دومينيكا
57. مصر