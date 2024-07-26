إنشاء حضانة أطفال في ساحة القرية الرياضية بأولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اتخذت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، قرارا جديد للتخفيف على الأمهات اللواتي تشاركن في المسابقة، بإنشاء حضانة أطفال في قلب ساحة القرية الرياضية، وهي المرة الأولى التي يحدث مثل هذا الأمر في الأولمبياد.

وتدير نجمة المضمار الأمريكية أليسون فيليكس حضانة القرية الأولمبية، لدعم الأمهات في الأولمبياد مثل كلاريس أجبجنينو، وناعومي أوساكا، وشيلي آن فريزر برايس.

وقال فيليكس مفوض الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للمسابقة: "لقد أدركت مدى صعوبة المنافسة على أعلى مستوى بعد أن أنجبت ابنتي وكانت بعض الأمور العملية صعبة حقًا، لذلك عندما انضممت إلى لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، أردت حقًا أن أكون ذلك الصوت للأمهات الرياضيات وأن أزيل شيئًا أقل منهن للقلق بشأن ضغوط المنافسة، أعتقد أن هذا يخبر النساء حقًا أنه يمكنك اختيار الأمومة وأن تكوني في قمة أدائك ولا يتعين عليك تفويت أي لحظة ".

فيما قالت إيما تيرهو الحائزة على ميداليتين أوليمبيتين من فنلندا ورئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية: " لا يعني الحمل والأمومة بالضرورة نهاية مسيرة الرياضيات، تتيح هذه الحضانة حدوث ذلك مع منح الرياضيات الفرصة للتركيز على الألعاب".

واصطحبت الفرنسية كلاريس أجبجنينو بطلة العالم 6 مرات وبطلة الأولمبياد الحالية في الجودو، ابنتها أثينا في جميع المعسكرات والمسابقات والتدريبات، وحافظت أجبجنينو على وزنها 63 كجم كما هو بعد الولادة، وبعد 11 شهرا فقط، فازت باللقب العالمي السادس.

كما تتنافس في باريس أيضًا فاليريان فوكوسافليفيتش الحائزة على الميدالية البرونزية في كرة السلة في طوكيو 2020، وكانت حاملا أثناء اللعب في دورة الألعاب الأولمبية باليابان، وقالت عن علاقتها بابنتها: "خلال وقت فراغي، عندما لا أكون مع الفريق، يمكنني أن أكون مع ابنتي، يمكنني إرضاعها، والعناية بها، وتجهيزها لتناول الطعام، والاستحمام - كل الأشياء التي تحتاج الأم إلى القيام بها، أنه أمر مهم لأنها لا تزال صغيرة جدًا، ولا يمكنني تخيل تركها بمفردها لفترة طويلة، أنه أمر مهم للأم، لصحتها العقلية".

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