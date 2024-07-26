برشلونة يضم نيكو ويليامز.. ورتوش أخيرة للإعلان الرسمي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة سبورت الكاتالونية ان الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لصفقة انتقال جناح منتخب اسبانيا ونادي اتلتيكو مدريد الاسباني الى نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت صحيفة سبورت ان مصادر مقربة من النجم الاسباني نيكولاس ويليامز اكدت ان الاعب سيقرر مستقبله خلال الساعات القليلة القادمة بعد عودته من اجازته السنوية التي حصل عليها عقب نهاية بطولة يورو 2024 والتي انتهت بفوز منتخب أسبانيا باللقب .

واشارت صحيفة سبورت ان الاعب يوجد به العديد من الأهتمامات من جانب العديد من الاندية منها بكل تأكيد برشلونة الاسباني والذي يضع الاعب كاحد اولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وايضا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي منح الاعب افضل شروط مالية للانتقال اليه الا ان الاعب حتى هذه اللحظة يفضل الانتقال الى نادي برشلونة .

واكدت صحيفة سبورت ان ويليامز الذي يقضى اجازته في مارابيا مع زميله في المنتخب الاسباني ونجم برشلونة لامين يامال سيقرر خلال الساعات القليلة القادمة مستقبله مشيرة الى انه في حالة اختياره نادي برشلونة فأن النادي الكاتالوني سيقوم على الفور بأبلاغ رابطة اندية الدوري الاسباني برغبته في دفع الشرط الجزائي في تعاقد ويليامز مع اتلتيك بيلباو مع موافقة الاعب وهو الشرط الذي يبلغ 56 مليون يورو