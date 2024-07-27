المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا للقاء أوزبكستان وسط أجواء حماسية

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وسط أجواء حماسية، اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم في مدينة نانت الفرنسية استعدادًا للقاء أوزبكستان غدًا السبت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقرر أن تقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

شارك في التدريبات كل اللاعبين بمن فيهم أحمد نبيل كوكا الذي تم تأهيله وأصبح جاهزا تماما للمشاركة طبقا لرؤية ميكالي المدير الفني من الناحية الفنية ، وظهر الحماس والجدية والإصرار علي كل اللاعبين خلال التدريبات .

شارك في التدريبات كل اللاعبين بما فيهم أحمد نبيل كوكا الذي تم تأهيله وصار جاهزا تماما للمشاركة طبقا لرؤية ميكالي المدير الفني من الناحية الفنية ، وظهر الحماس والجدية والإصرار علي كل اللاعبين خلال التدريبات .

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول - خواو أوربايز - لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز - فرانشيسكو رييس - فابيان ميسينا - هاينز مورشيل - رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس - أوسكار أورينا.

تدريب المنتخب الاولمبي

تدريب منتخب مصر

حرب و احمد ايهاب إداري المنتخب

إبراهيم عادل لاعب المنتخب الاولمبي

عادل مصطفي والنني