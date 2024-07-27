بث مباشر.. شاهد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

تطلق باريس اليوم الجمعة رسميا ألعابها الأولمبية بحفل افتتاح لا سابق له في تاريخ الحدث الرياضي العالمي البارز، إذ سيقام خارج الملعب وعلى نهر السين بحضور أكثر من 300 ألف شخص ومشاركة 10500 رياضي.

تنطلق فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

ما القنوات الناقلة للحفل؟

تمتلك مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية حقوق منافسات أولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة غير المشفرة «beIN Sports HD».

كما تنقل قنوات الكأس القطرية أيضا فعاليات أولمبياد باريس 2024.

ويذاع حفل الافتتاح عبر أكثر من 130 قناة تليفزيونية حول العالم.

وستلعب مواجهات عديدة في 32 رياضة مختلفة منها 28 رياضة أولمبية بشكل أساسي إلى جانب 4 رياضات اقترحتها اللجنة المنظمة في باريس: رياضة التزلج والتسلق وركوب الأمواج وكرة السلة 3×3.